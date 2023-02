29:59

En marxa al Parlament el debat a les esmenes de la totalitat als pressupostos de la Generalitat

Junts per Catalunya, la CUP, Ciutadans, Partit Popular i Vox han presentat esmena als pressupostos. tot i així, si no hi ha sorpresa els comptes superaran aquest primer tràmit gràcies al pacte del Govern d'Esquerra amb els Comuns i el PSC

Dilluns vinent, 20 de febrer, continuarà el judici a la presidenta de Junts per Catlunya, i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes

Aquest dimarts Consell de Ministres, marcat avui per l'aprovació de la pujada del Salari Mínim Interprofessional.

L'Hospital Vall d'Hebron ha detectat una predisposició al càncer de caràcter hereditari en més de la meitat dels pacients pediàtrics als que els han fet estudis genètics