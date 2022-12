29:59

Primer aval per a la reforma del Codi Penal pactada entre el PSOE i Esquerra Republicana: La comissió de justícia del Congrés dels Diputats ha aprovat la derogació del delicte de sedició i la rebaixa de les penes de la malversació

Els majoristes de Mercabarna preveuen un bon Nadal tot i l'increment de preus. De fet, esperen recuperar el volum de vendes que hi havia abans de la pandèmia

La ciutat de Barcelona s'esta consolidant com un dels pols europeus de disseny de semiconductors. Els anuncis d'inversió de multinacionals com Cisco o Intel situen la capital catalana al bell mig de l'estratègia europea per reduir la dependència d'aquesta tecnologia

El pessebre de la Plaça Sant Jaume serà digital i es projectarà a la façana de l'Ajuntament de Barcelona