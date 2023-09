29:59

ERC veu l'amnistia possible però no exigeix tempos concrets

Una possible llei d'amnistia encèn el debat polític. El PP prepara una gran acte en contra, just el cap de setmana abans del debat d'investidsura d'Alberto Nuñez Feijoo, que continua sense tenir els vots suficients. Mentre els contactes per una eventual investidura de Pedro Sánchez avancen segons SUMAR, Esquerra Republicana veu l'amnistia possible però no exigeix tempos concrets

El Departament d'Educació estudia permetre que els professors de llengua catalana facin hores extres per cobrir la manca de docents

Demà dijous Protecció Civil emetrà una alerta a través dels telèfons mòbils com a prova per quan es produeixi una emergència excepcional