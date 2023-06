29:57

Polèmica per la proposta de l'alcaldessa en funcions Ada Colau per una alcaldia rotatòria durant els propers 4 anys entre Comuns, PSC i Esquerra

A 4 dies per la constitució dels ajuntaments catalans, les propostes i negociacions per tancar pactes s'acceleren cada cop més. A Barcelona, polèmica per la proposta de l'alcaldessa en funcions Ada Colau per una alcaldia rotatòria durant els propers 4 anys.

De la seva banda, el Govern de la Generalitat ha celebrat aquest matí el primer Consell Executiu amb els nous consellers d'Educació, Territori i Acció Climàtica, que van prendre possessió ahir.

En clau econòmica, els preus han caigut set dècimes a Catalunya al maig i la inflació queda en el 3'2 per cent, el nivell més baix en quasi dos anys.