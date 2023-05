30:01

El Govern de la Generalitat activa el procés de per recuperar pisos buits i convertir-los en habitatges per lloguer social.

Desenes de tractors han protagonitzat una marxa lenta a Lleida, Girona, Tarragona i Vic per exigir solucions a la crisi derivada de la sequera.

Foment del Treball anuncia que presentarà un recurs a l'Audiència Nacional perquè el Constitucional tombi l'impost del patrimoni.

Els experts veuen amb bons ulls la fi de l'emergència sanitària per covid decretada per l'OMS, però alerten: la pandèmia no s'ha acabat.