29:59

El Govern de la Generalitat reuneix demà mateix la Comissió d'Ajut Humanitari d'emergència per coordinar una resposta immediata als afectats pels terratrèmols de Turquia i Síria

El Govern insisteix que no acompanyarà Laura Borràs divendres al TSJC, en l'inici del seu judici per presumptes irregularitats quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, li destija un judici just

La rendibilitat de les Lletres del Tresor ha fet créixer de manera considerable la demanda de deute de l'Estat. A partir d'avui, cal demanar cita prèvia al Banc d'Espanya per comprar-les presencialment

Els perills d'Internet augmenten però els professionals en ciberseguretat són escassos a Catalunya. De fet, es calcula que en aquests moments caldrien 10.000 pefils per prevenir i combatre el frau a la xarxa