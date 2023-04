29:52

Aquesta Setmana Santa s'espera la sortida de 380.000 vehicles. Es preveuen concentracions de desplaçaments a l'AP-7 i s'han establert 200 km de mesures especials.

S'espera la sortida de 380.000 vehicles i el retorn dilluns de 600.000 cotxes. Es preveuen concentracions de desplaçaments a l'AP-7 i s'han establert 200 km de mesures especials. Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'alta mobilitat prevista aquesta Setmana Santa. Demà a la tarda es previst que sortin de l'àrea metropolitana de Barcelona 380 mil vehicles. Per ara la setmana es desenvolupa sense morts a la carretera; l'any passat per aquestes dates havien mort 7 persones. Per tant, cal no abaixar la guàrdia. 1.400 efectius del mossos vetllaran per evitar distraccions o la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues.