Ni Junts ni Esquerra aniran a la segona ronda de contactes del Rei Felip Sisè de cara a la investidura

El Rei Felip Sisè engega aquest dilluns una nova ronda de contactes amb els partits polítics. Ho fa després del fracàs de la investidura del líder del PP Alberto Núñez Feijóo, I si no hi ha sorpresa, s'espera que l'actual president en funcions, Pedro Sánchez, rebi l'encàrrec del rei per formar govern. Una ronda de contactes a la que no hi seran ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana.