29:59

Un cop tancat l'acord polític, el Govern de la Generalitat ha pogut aprovar el projecte de pressupostos

Els pressupostos contemplen una despesa de més de 40 milions d'euros, una dada històrica segons el govern. Uns comptes expansius en bona mesura gràcies a l'increment de la recaptació i dels fons europeus

El tret de sortida de 2023 ens deixa un repunt de l'atur. El nombre de desocupats ha crescut a Catalunya en 5 mil persones i el d'afiliats ha caigut en 37 mil

Save The Children alerta que més d'un 17% dels nens i nenes de Catalunya viuen en llars on no es pot mantenir la temperatura adequada. Una situació de pobresa energètica que l'organització vincula directament a l'encariment del preu de la vida