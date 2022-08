29:54

Els Mossos d'Esquadra realitzarà fins diumenge més controls a les vies freqüentades per cilcistes per assegurar la seva protecció.

- El temporal de pluja i vent que han viscut aquest dijous a la tarda i nit les comarques de Lleida han deixat alguns municipis afectats.

Destaquen els 77 litres per metre quadrat en dues hores i mitja a Torà, a la Segarra, on s’han produït petites inundacions. A Agramunt, l’augment del riu Sió ha obligat a tallar alguns accessos.



- Les pluges dels últims dies NO han estat suficients per incrementar les reserves d'aigua a casa nostra. De fet, l'agència catalana de l'aigua ha activat l'alerta hidrològica a l'Empordà, Banyoles, la serralada Transversal i Prades-Llaberia per la sequra dels darrers mesos.

Això comporta reduccions en els usos agrícoles, industrials, o lúdics en prop de 130 municipis.

- Creix el nombre interanual d'hipoteques al juny registrades a Catalunya en més d'un 14% segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

I és que s'han accelerat les operacions en l'actual context de crisi econòmica. Hipoteques.... que van tenir una mitjana de 164MIL euros. Un cost superior a la mitjana estatal.

- La consellera de Drets Socials Violant Cervera ha anunciat l'obertura d'una nova línia d'ajuts al lloguer jove.

Aquesta nova línia està destinada als joves que no van poder accedir al Bo d'ajuda del Govern Central.Es calcula que la nova iniciativa podria beneficiar 14 mil joves.

- Comença a Barcelona el congrés més gran d'Europa en malalties cardiovasculars, organitzada anualment per la Societat Europea de Cardiologia.

Fins diumenge, l'esdeveniment reunirà cardiòlegs de 161 països i vol ser una oportunitat per prevenir i actuar davant de les malalties cardiovasculars, la que és la primera causa de mort al món sencer.