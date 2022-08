29:54

Al Congrés, el Govern es garanteix la convalidació del decret per aplicar les mesures d'estalvi energètic gracies als suports de la investidura.

- PIMEC ha demanat una moratòria fins el 30 de novembre per a instal·lar les portes automàtiques, a les que obliga aquest nou decret llei per mantenir la temperatura de l'interior dels locals.

La patronal creu que hi ha molt poc marge i que NO hi haurà temps a adaptar-se. Consideren que hi ha excepcions que NO s'estan tenint en compte, com aquells locals de lloguer que han de demanar permisos que solen trigar.

- El sindicat UGT s'ha manifestat aquest matí per denunciar l'incompliment de l'acord social d'horaris comercials a Barcelona, que garanteix la voluntarietat per treballar diumenges i festius.

La UGT urgeix l'Ajuntament de BCN i la Generalitat a garantir el compliment de l'acord, o pel contrari, es desvincularà.

- Barcelona es prepara per a una nova temporada de congressos i fires, que comença aquest cap de setmana amb la trobada de la Societat Europea de Cardiologia.

Activitats essencials per a l'economia i els hotels de la ciutat, que esperen mantenir el nivell d'ocupació d'aquest estiu, que ee es troba al voltant del 85%.

- Investigadors de l'IDIBELL, l'ICO, i la Universitat d'Innsbruck a Àustria han validat un nou test NO invasiu que podria avançar un any el diagnòstic del càncer d'endometri.

Es tracta d'un dels càncers ginecològics més freqüents. Aquest nou test es pot realitzar a casa i és realment efectiu en població de risc, com dones post-menopàusiques que tenen sagnat anormal.

-I a l'espai per la Cultura tornarem a parlar de la pel·lícula ALCARRÀS, de Carla Simon...

I és que el cinema català continua traspassant fronteres... El film, premiat amb l'Os d'Or de la Berlinale, és una de les candidates a representar Espanya als Oscar.