Indignats. Així se senten les víctimes del 17A després de l'homenatge d'ahir a Barcelona.

-- L'hospital Vall d'Hebron de Barcelona continua posposant les operacions quirúrgiques NO urgents, per un problema al sistema de climatització. Es mantenen però, les cirurgies urgents i els trasplantaments. L'hospital confia poder reprendre les intervencions -cancel.lades des d'aquest dimecres- en les pròximes hores.

-- Ulldecona estudia mesures a mitjà i llarg termini per acabar amb l'alta concentració de nitrats a l'aigua potable. Ja fa dies que es desaconsella beure i cuinar amb aigua de l'aixeta. L'Ajuntament connectarà els dipòsits del poble i els barris i farà un pou de captació nou.



-- L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà l'aïllament d'uns 300 habitatges que es troben en zones acústicament tensionades. El consistori aportarà entre 30mil i 50mil euros per edifici, amb un màxim de 3mil euros per habitatge. I és que per rebre aquesta ajuda, caldrà uniformitat de tots els veïns de l'edifici.

-- En aquesta edició Migdia també trepitjarem els mercats per veure com han canviat els hàbits de consum dels ciutadans amb l'encariment de preus del menjar. En dades, a Espanya ha caigut d'un 6,8% la venda d'aliments bàsics com a conseqüència de l'encariment de preus. Destaca també el peix... la compra ha caigut de prop del 18%.