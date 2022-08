29:54

L'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona acaba desdibuixat per les protestes d'una minoria

-- Les comarques del litoral i prelitoral central de Catalunya en alerta aquest dimecres per la previsió de fortes pluges. S'estima que poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.



-- Tot i les fortes pluges, a casa nostra continuem en un context de sequera, amb els embassaments sota mínims. És el cas de l'Espluga de Francolí, on el dipòsit municipal es troba entre un 15 i un 20 per cent de la seva capacitat. Per a reduir el consum d'aigua, a partir d'aquesta nit, l'Ajuntament tancarà des de les 10 de la nit fins les 7 del matí l'aigua potable.



-- En aquesta Edició Migdia anirem també fins a Guissona, on hi viu una de les colonies d'ucraïnesos més important de Catalunya, que continua acollint 267 refugiats. Centenars de persones intenten adaptar-se a una situació tan incerta. Nosaltres hem conegut el cas de la Marianna, d' origen ucrainés, que porta més de 10 anys vivint a Guissona i que va acollir la primera família de refugiats que va arribar a Catalunya.



-- L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà el 50% de la despesa -fins a un màxim de 2mil euros per sol·licitant- per ajudar als locals que hagin d'instal·lar portes automàtiques per a complir el decret de mesures d'estalvi energètic. Una mesura d'obligat compliment que preocupa en gran mesura els comerciants per l'alt cost que implica la seva instal·lació.