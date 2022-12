01:09

El sector de les startups catalanes manté el ritme de creixement, amb una captació de capital que en nou mesos ha igualat la de l'any passat.

L'àmbit de la salut és el més punter en un ecosistema integrat per 1.900 empreses que donen feina a unes 20.000 persones a Catalunya. A més darrerament ha sumat un nou unicorn, és a dir, una companyia que arriba a una valoració de mil milions de dòlars.

Es tracta de Factorial, una tecnològica amb seu a Barcelona que ofereix a les pimes software per gestionar recursos humans, i que enguany ha protagonitzat la captació de capital més important a Catalunya, de 120 milions. Amb aquesta quantitat ha esdevingut el nou unicorn de la ciutat, en haver superat la valoració de mil milions de dòlars.

Les startups catalanes han obtingut una inversió fins a l'octubre de 1.400 milions d'any, la mateixa quantitat que en tot el 2021. Un sector on el lideratge és per les companyies que ofereixen serveis relacionats amb la salut, com explica el responsable de la plataforma AticcoLab, Quino Fernández | Climent Sabater