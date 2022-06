29:54

Els Bombers han demanat tallar la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per un incendi agrícola a Celrà. LEs línies afectades son la R11 i RG1.12 dotacions terrestres i tres aèries treballen en el cap del foc per evitar que salti les vies del tren i la carretera C-66. L’incendi afecta un camp de cereal.

D'altra banda els Bombers de la Generalitat estan treballant en un gran incendi que des de primera hora de la tarda crema una nau industrial ubicada al polígon Can Terrers del municipi de La Garriga, al Vallès Oriental. De la segona planta de l'empresa, dedicada a la producció de components de PVC per a la fabricació de mobles, ha sortit una enorme columna de fum negre. AMb tot, no hi ha cap ferit. El foc s'ha originat per causes desconegudes sobre les 4 de la tarda, en aquests moments continua en actiu i 24 dotacions dels Bombers hi estan treballant. Protecció civil recomana tancar portes i finestres si algú nota molèsties pel fum.

En paral·lel un vehicle avariat a l'AP a Martorell talla un carril en sentit nord i provoca ja aturades de 3 km.

Son algunes de les incidències que de seguida anirem ampliant amb la informació de serveis. Tot recordant un altra incident, en aquest cas ferroviari. Aquesta mitjanit es duran a terme les tasques per retirar el tren que ahir va resultar envestit per una locomotora de mercaderies prop de l'estació de Vilaseca, al Tarragonès. De moment en aquest tram, els tren només poden circular per una via, fet que provoca retards a les línies que connecten Tarragona amb les Terres de l'Ebre. Segons informa RENFE, actualment només una persona continua ingressada a causa de l'accident.