00:53

Aquest dijous se celebren les jornades sobre el sensellarisme femení, un espai on visibilitzar la importància d'acompanyar les dones sense llar.

Una problemàtica especialment fràgil per les dones és el sensellarisme. Una realitat profundament invisibilitzada que a Barcelona ha augmentat un 60% en els últims 10 anys. Aquest dijous se celebren les Jornades sobre el sensellarisme femení, un espai on visibilitzar la importància d'acompanyar les dones sense llar de forma específica, ja que viuen una realitat travessada per molts tipus de violència.

Les dones sense llar no són només les que viuen al carrer, també ho són les que dormen al sofà d'una amiga, les que treballen internes en pisos de particulars o les que conviuen amb un home que les maltract | Marta Cárdenas