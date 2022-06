29:58

Incendis que no donen treva: 1.700 ha. cremades. Els tres grans incendis forestals a Baldomar a Artesa de Segre, Corbera d'Ebre i Castellar Ribera a Solsona; continuen actius i 165 dotacions i 400 efectius de bombers de la Generalitat estan afrontant una tarda vespre molt difícil per la simultaneïtat entre tots ells. Protecció Civil mantè el pla INFOCAT en fase d'emergència 2.

El del Solsonès, a Castellar de la Ribera, n'afecta més de 300ha, segons les darreres informacions estaria en procés de perimetrar-lo; Però el que preocupa i el que preocupa és el de Lladurs, a la mateixa zona. Segons la darrera actualització, l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre, ja afecta més de 1.079 hectàrees. El de Corbera d'Ebre que es va declarar ahir a la nit, hi treballen 49 dotacions però és el que a aquesta hora estaria més controlat.

A mitja tarda d'aquest dijous també s'ha afegit un altra; que de moment la única cosa que se sap és que s'ha passat de 6 a 15 dotacions dels Bombers treballant en un foc de camps al marge de la C-26 entre Artés i Sallent. Les flames afecten principalment conreus però també una part petita de vegetació forestal. Les causes d'aquesta situació que s'està vivint a aquestes hores, algunes humanes accidentals en tasques agrícoles però sobretot les tempestes elèctriques de les darreres hores estan provocant petits focs: Agents Rurals informa de fins a 15 per aquesta causa.