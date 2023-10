01:05

Les intervencions d'haixix a Catalunya i especialment a la costa s'han disparat en els darrers 5 anys. Ho alerten els Mossos, que des del 2018 han decomissat 40 tones d'aquesta droga.

Tan sols el que portem d'any, s'han comissat a Catalunya més d'11,5 tones d'haixix i s'ha detingut més de 900 persones. I en més del 60% dels casos els traficants intentaven introduir la droga per la costa. Això ha portat a organitzacions criminals locals s'hagin sofisticat i hagin fet una forta aposta per la logística.

L'altra via d'entrada segueix sent per carretera i, concretament, l'AP-7 ha esdevingut l'artèria d'entre Catalunya i Europa | Sergi Bassolas