00:47

S'aplicarà a més de 9 de cada 10 centres públics a l'oferta inicial i a més de la meitat dels centres concertats

El proper curs escolar es consolidarà la disminució de les ràtios d'infantil 3, a 20 alumnes per aula, que s'aplicarà a més de 9 de cada 10 centres públics a l'oferta inicial i a més de la meitat dels concertats. Per primera vegada es reservaran places destinades a alumnes amb necessitats especials i per a necessitats específiques per raons socioeconòmiques.

El curs vinent hi haurà uns 2.000 infants menys que s'incorporen a infantil 3 i uns 3.000 menys a 1r d'ESO | INFORMA: Lourdes Gata