29:59

Les discriminacions LGTBIfòbiques van incrementar un 50%

28 de juny, Dia Internacional de l'orgull LGTBIQ+. Una data per reivindicar que les persones del col.lectiu puguin senzillament ser com són, estimar a qui volen, sense por i sobretot, fer-ho sense patir discriminacions. Avui, missatge unitari per part de les institucions catalanes per defensar la llibertat i rebutjar els missatges d'odi. L'any passat les incidències discriminatòries van incrementar un 50%, segons l'Observatori contra l'Homofòbia. A l'Edició Migdia sentirem una de les veus històriques del moviment LGTBI a Barcelona com és la de Nazario Luque, nascut a Sevilla el 1944.