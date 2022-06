01:19

El Govern llança un missatge de prudència pel que fa als focs durant la revetlla de Sant Joan. Ho han fet en l'acte de celebració de la Diada de Sant Joan al Palau de la Generalitat en el que han reivindicat la llengua.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que la nit festiva d'aquesta revetlla no ha de fer oblidar la situació climàtica i el risc d'incendis per això ha apel·lat a la responsabilitat.

Aragonès creu que aquesta Diada de Sant Joan és un dia per reivindicar la llengua catalana que uneix Catalunya, les illes i València i totes les zones catalanoparlants. En un any on ha estat el focus judicial i polític.

En l'acte que ha encès la flama del Canigó al Palau, amb diferents accents. S'han llegit diferents textos, d'Antònia Vicenç o Mercè Rodoreda, i dues accions musicals... a càrrec dels valencians Borja Penalba i Mireia Vives. INFORMA: LAURA HERRERO.