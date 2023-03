01:22

Una jornada decretada per l'ONU per garantir una educació inclusiva, el dret a l'autonomia i la independència individual d'aquestes persones

Es tracta d'una jornada decretada per l'ONU per garantir una educació inclusiva, el dret a l'autonomia i la independència individual d'aquestes persones i també a poder pendre lliurement les seves decisions.

Uns drets que cada any cal recordar per evitar la discriminació que moltes vegades pateixen per part de la societat. La Fundació Down Catalunya ha penjat a les xarxes un vídeo reivindicatiu del dret a la igualtat | INFORMA: Marga Esparza