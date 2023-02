01:13

Amb motiu del Dia Mundial del Llebrer, les persones dedicades al seu rescat denuncien el maltractament que reben quan són utilitzats en activitats lúdiques com ara la caça

La caça i les carreres són activitats on s'exigeix un alt rendiment als llebrers que hi corren i molt sovint són abandonats un cop es lesionen o es fan vells, segons asseguren des de Galgos 112. L'ONG gironina afirma haver rescatat uns mil gossos d'aquesta raça a l'any en zones de caça a Espanya donant-los en adopció, sobretot, a Catalunya. Denuncien que el govern central els hagi exclòs de la nova Llei de Protecció Animal.

Mentrestant, des de la Real Federació Espanyola de Caça reconeixen que les noves normes de protecció animal serien incompatibles amb la pràctica d'aquesta activitat. Adverteixen que no es pot exigir el mateix tracte per als animals de companyia que per als utilitzats en altres activitats fora de l'entorn familiar | INFORMA: Clara Ceballos