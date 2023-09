01:14

L'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties del cor és molt menor en la població femenina

Homes i dones pateixen per igual infart de miocardi, accident cerebrovascular o cardiopaties perquè tenim factors de risc comuns com el tabac, menjar ultraprocessats o el sedentarisme. En les dones cal afegir elements de risc específics com la hipertensió i el colesterol associats a la menopausa.

Aquests factors, sumat a què les dones presenten formes clíniques diferents de la malaltia cardiovascular i patologies pròpies, ens ha de situar en una nova perspectiva per capgirar el seu estudi i tractament | INFORMA: Anna Bañeres