01:11

La detecció precoç és fonamental per reduir la mortalitat d'un dels càncers més comuns entre els homes i que pot arribar a ser molt agressiu

A Catalunya es diagnostiquen cada any entre 4.000 i 5.000 nous casos de càncer de pròstata. Es tracta del tumor més freqüent en homes i no s'ha pogut identificar encara una causa clara. És perillós també perquè no dona massa símptomes aparents, més enllà d'unes certes molèsties a l'hora d'orinar o la sensació d'haver d'anar amb més freqüències al lavabo. Per tant, la millor manera de detectar-lo i prevenir-lo és a través de controls periòdics a partir de certa edat.

El doctor Enrique Gallardo, metge consultor del servei d'oncologia del Parc Taulí de Sabadell, assegura que els pròxims anys augmentaran els casos per l'envelliment de la població perquè l'edat és un factor de risc fonamental en aquesta malaltia | JUANFRA ÁLVAREZ