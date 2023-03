01:37

Segons els experts, s'ha de tenir en compte l'impacte econòmic i ambiental de les noves fonts d'abastament mentre les organitzacions ciutadanes reclamen a les administracions prioritzar la gestió de la demanda i més transparència.

L'aposta per les noves vies d'obtenció d'aigua potable, com ara les estacions de regeneració d'aigua o les dessalinitzadores presenta certs inconvenients com la quantitat d'energia que requereixen per funcionar. Unes conseqüencies que no s'haurien d'assumir si l'emergència hídrica s'afronta mitjançant canvis en la gestió de la demanda.



A més, les organitzacions ciutadanes que conformen aquesta plataforma, reclamen que les administracions proporcionin més informació a la població sobre la situació de sequera actual | INFORMA: Clara Ceballos