01:15

La Generalitat i de les escoles especialitzades estimen que Catalunya precisa de 10.000 perfils experts en ciberseguretat per atendre els perills creixents de la internet.

Els perills a internet augmenten, però els professionals per prevenir i protegir del frau són escassos. És una realitat que expliquem aquest dimarts, dia mundial de la internet segura.

Els estudis en ciberseguretat són graus formatius a Catalunya i encara no generen prou professionals per cobrir la demanda. I aquest fet ja està passant factura a la nostra economia segons Josuè Sallent, coordinador dels estudis de ciberseguretat de l'escola ENTI. I és que els negocis més petits han d'apostar per aquesta seguretat, ja que els ciberdelinqüents els ataquen perquè saben que són vulnerables.

Ara bé, no només calen professionals, també cal consciència col·lectiva dels perills d'Internet. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aposten per un aprenentatge continu de tota la societat, inclosos grans i petits. Per a qualsevol aclariment, existeix l'Institut Nacional de Ciberseguretat, que ofereix el telèfon 017 per resoldre dubtes | INFORMA: Àlex Cabrera