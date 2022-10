Dia Internacional de la Nena: Una jornada per visibilitzar desigualtats

01:38

Un informe de l'ONG Plan Internacional ha posat el focus en la baixa representació de dones en els llocs de presa de decisions.

Avui és el Dia Internacional de la Nena. Una jornada per sensibilitzar sobre les desigualtats que encara viuen les joves arreu del món. Un informe de l'ONG Plan Internacional ha posat el focus en la baixa representació de dones en els llocs de presa de decisions. Un exemple el trobem al mateix Parlament de Catalunya, on en 42 anys, hi ha hagut 7 presidents, però només 3 presidentes.

Des del restabliment del Parlament l'any 1980, la cambra només ha estat encapçalada en tres ocasions per dones: Núria de Gispert, Carme Forcadell i Laura Borràs, actualment suspesa. La representativitat als òrgans de decisió continua sent baixa, tot i que, amb el temps, ha crescut el nombre de diputades fins a les 65 actuals, passant del 6% dels escons la primera legislatura al 44%.

L'informe 'Equal Power now' presentat avui per l'ONG Plan Internacional, alerta que, amb aquest context, la majoria de joves se senten poc representades en política. 6 de cada 10 joves espanyoles ha perdut la confiança en els seus representants | NURIA ALCALÁ