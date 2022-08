00:49

Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Policia Nacional, han detingut a un home per un delicte d'odi cap al col·lectiu LGTBI.

L'investigat residia a Anglaterra i va ser detingut per la Policia Nacional, a requeriment dels Mossos quan arribava d’un vol amb destinació Madrid. La investigació es va iniciar al mes de juny quan es va tenir constància d'unes amenaces de mort a una dona musulmana que a les xarxes socials donava suport al col·lectiu LGTBI. El detingut va proferir amenaces de mort contra la víctima i instava i justificava la seva decapitació i l’assassinat, tot basant-se en arguments religiosos.

L'home ja tenia antecedents previs. Va ser detingut l’any 2021 per un delicte d’odi contra el col·lectiu LGTBI i per antisemitisme. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb la prohibició d’apropar-se a la víctima a menys de 1.000 metres i la prohibició de comunicar-s’hi. També se li ha retirat el passaport, té prohibida la sortida del país i no podrà utilitzar internet fins que hi hagi sentència ferma | Núria Alcalà