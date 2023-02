01:41

La detecció d'habitatges buits empeny els consells comarcals a oferir una borsa d'immobles

El despoblament és un problema multifacètic que travessen les zones rurals i els petits municipis de l'interior del territori català. A Les Garrigues s'han detectat 1.300 habitatges buits, que, amb la voluntat dels propietaris, podrien ser llogats o venuts. El consell comarcal ha posat en marxa diverses iniciatives per tractar de revertir la situació i fixar nous veïns a la regió. Una ha estat una borsa d'habitatges, que, de moment, ja ha captat l'atenció de cinc famílies.

D'altra banda, a l'Urgell s'ha procedit de la mateixa manera i, avui dia, ja hi ha 40 peticions de persones que volen quedar-s'hi a viure. Aquest any, la comarca ha censat 1.200 habitatges buits, alguns d'aquests amb un estat de degradació alt. Per aquest motiu, el consell aposta per programes de regeneració urbana a través d'estudiants d'arquitectura, per impulsar el passaport dels edificis i plantejar solucions ràpides.

També a finals de març es farà, a Lleida, el primer congrés català que tracti la qüestió. La Diputació ha obert una línia d'ajudes de set milions d'euros destinats al repoblament de petits municipis. | JOANA SENDRA