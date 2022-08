01:31

Bona part dels usuaris de patinets elèctrics desconeixen les normes de trànsit i se les salta, segons diversos estudis de mobilitat. La conseqüència és una difícil convivència d'aquests vehicles de mobilitat personal amb vianants, ciclistes, motos i cotxes.

Els patinets elèctrics són ràpids i barats i permeten evitar el transport públic en temps de pandèmia. A Barcelona, el seu ús va a l'alça. Però els seus conductors no tenen experiència prèvia i ignoren les normes per a poder conduir-los. Un dels exemples més contundents és circular per les voreres o per la calçada.

L'espai dels patinets és els carrils bici. El desconeixement de la normativa té conseqüències per a la convivència. Més de 700 patinets elèctrics van estar implicats a algun dels 7.000 accidents de trànsit registrats a Barcelona l'any passat. L'ajuntament està en la mateixa línia: cal ordenar les noves formes de mobilitat perquè considera que han arribat per a quedar-se | Héctor Marín