00:54

La Taula del Tercer Sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica alerten que les administracions i Endesa no compleixen, tot i el context de crisi

L’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social denuncien que el Govern no està complint els compromisos adquirits en relació al conveni que regula la pobresa energètica a Catalunya signat amb Endesa. Assenyalen que “un any i mig després no s’ha desplegat com és necessari”, i tampoc s'ha resolt el deute acumulat per les famílies durant el 2021.

Les entitats avisen que no participaran en les pròximes reunions del grup de treball del conveni si no s’asseguren avenços significatius. D’altra banda, la presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha mostrat la seva preocupació de cara als pròxims mesos “en un context de crisi socioeconòmica greu” amb uns preus de l’energia “desbocats”. | HÉCTOR MARÍN