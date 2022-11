00:58

Les escoles bressol de caràcter privat alerten que comencen a tenir problemes econòmics perquè el Departament no els abonat encara el descompte de 800 euros

L'Associació Catalana de Llars d'Infants considera injust que la gratuïtat de l'infantil 2, novetat d'aquest curs, no inclogui els centres privats. Tot i que el Departament va anunciar una nova ajuda anual de 800 euros per cada alumne de les llars d'infants privades, més 800 addicionals per famílies vulnerables, aquests ajuts encara no han arribat.

El Departament d'Educació atribueix el retard als terminis de les convocatòries de subvencions però asseguren que totes les famílies rebran els ajuts de 800 euros durant aquest mateix curs. | LOURDES GATA