01:20

Anima Naturalis reclama que se segueixi l'estel·la dels 7 municipis que han decidit recentment prohibir-los per la seva crueltat

Coincidint amb el Dia Mundial Antitaurí, des del col·lectiu animalista exigeixen que s'acabi amb els espectacles amb bous que encara hi ha a una trentena de municipis catalans. La majoria es fan durant l'estiu a les Terres de l'Ebre.

És una qüestió que ha generat polèmica a moltes localitats, entre partidaris i detractors d'aquesta activitat. El cas més recent és el de Santpedor, on una consulta popular celebrada el setembre passat va decidir no reinstaurar les vaquetes. A Vidreres, en canvi, també una consulta ciutadana n'ha garantit la continuïtat.

Segons l'entitat Anima Naturalis, la via de les consultes populars no és la més adequada, tot i que la prohibicó dels espectacles taurins cada cop té més suport social. Insten els governs que prohibeixin, com a mínim, les modalitats que es consideren més violentes. I calculen que aquests espectacles suposen una despesa pels municipis que ronda els 850.000 euros. | CLARA CEBALLOS