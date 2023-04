01:27

Els productors de fruita de Catalunya xifren en 165 milions d'euros les pèrdues generades pel tancament del Canal d'Urgell

Fenòmens meteorològics catastròfics com la pedra o les gelades sí que estan coberts per les assegurances agràries i, tot i no ser fórmules ideals, com a mínim cobreixen els costos. Però en el cas de la sequera no és així. Sense aigua no hi ha collita i la sequera no està entre les contingències previstes dins el catàleg de riscos.

Per aquest motiu, les organitzacions agràries demanen que s'obligui a Agroseguro a incloure els efectes de la sequera entre els factors que donen dret a indemnització. També reclamen que no es tinguin en compte els resultats de la campanya d'enguany de cara als càlculs per les assegurances de l'any vinent. Si no es fa així, els pagesos rebran una doble penalització, com ja va passar amb les gelades del 2022. | JOANA SENDRA