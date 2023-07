'Plataforma per la Llengua' presenta l'InformeCAT 2023

50 dades sobre la llengua catalana que situa les principals preocupacions a l'àmbit judicial, la desproteció legal i els mals hàbits dels usuaris

D'entre aquestes 50 dades descobrim que menys de la meitat dels catalans, concretament el 42%, s'identifica únicament amb el català. La comarca que més, el Ripollès, i la que menys, el Baix Llobregat. A Barcelona capital per exemple, entre els joves, l'ús del català no arriba ni a la meitat i per exemple a Nou Barris, només l'usen el 5% dels joves.

Una llengua més usada en bancs, assegurances i gestories, i molt menys en centres comercials. Els jutjats catalans incompleixen la llei i desatenen les peticions quan es demana la documentació en català. I de fet, el 73% dels fiscals no tenen cap coneixement de la llengua | INFORMA: Agnès Batlle