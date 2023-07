01:47

Alguns fans fa més d'1 mes que acampen als voltants de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure de prop el cantant

Tot per no perdre posició d'entrada, per ells o pels seus fills. Passant les hores amb entreteniments estàtics diversos com jocs, cartes, xerrar o fer braçalets amb molta hidratació. Així han passat els dies i les hores per veure a l'ex One Direction Harry Styles amb el seu 'Love on Tour'.

Una llarga espera amb una finalitat única: passar una estona amb el seu ídol | INFORMA: Agnès Batlle