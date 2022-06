02:03

Malestar entre els veïns de Cubelles per la decisió de l'Ajuntament d'instaurar sistemes d'aparcament de pagament a tota la zona marítima durant l'estiu.

Cubelles (Garraf) i Cunit (Baix Penedès) deixaran de ser un "oasi" de platges amb aparcament lliure i gratuït. En el cas de la localitat del Garraf, l'aplicació del nou sistema de pagament estarà vigent, de moment entre aquest dimecres 15 de juny, i fins al 15 de setembre.

La tarifa durant la primera hora d'aparcament serà d'un euro amb 30 cèntims i 20 cèntims més a Cunit. En el cas de Cubelles les persones empadronades tindran un preu bonificat que reduirà el tiquet a 50 cèntims per a tot el dia. Si ho prefereixen, els residents podran pagar 15 euros per a tota la temporada. Per als estiuejants, hi ha la possibilitat d'un abonament de 70 euros per a tot l'estiu.

Les queixes principals provenen dels propietaris de segones residències, que se senten tractats com un visitant més, però en general la mesura no satisfà ningú, perquè veuen un afany recaptatori per part de l'Ajuntament. Des del consistori de Cubelles, el regidor d'espai públic, Josep Maria Hugué, defensa que aquest sistema de pagament per aparcar a la platja ajudarà a controlar el volum de visitants.

La previsió és que l'any que ve també s'activi el sistema de pagament de l'aparcament a la platja els caps de setmana i els festius a partir de Setmana Santa | Mar García