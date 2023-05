01:05

Des de 2021 han quedat desertes 738 licitacions d'obra pública. Les constructores demanen que s'actualitzin els preus de les licitacions.

Segons la Cambra de Contractistes de Catalunya, la volatilitat dels preus de les matèries primeres i del cost de l'energia, ha posat una pressió impossible d'aguantar per moltes constructores. De fet, el 25% de les empreses que han abaixat la persiana de forma definitiva en el que portem de 2023 són d'aquest àmbit.

Una altra derivada de la mateixa problemàtica és que des de 2021 han quedat desertes 738 licitacions d'obra pública per valor de 220 milions d'euros. El president dels Contractistes, Lluís Moreno, culpa les administracions per no actualitzar preus i licitar amb tarifes de 2018.

La licitació d'obra pública el primer trimestre de l'any ha sigut de 626 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 15% més en comparació em fa un any, però una davallada del 60% respecte a l'últim trimestre de l'any passat | INFORMA: Climent Sabater