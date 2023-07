01:00

CCOO i UGT fan una crida a la ciutadania a votar "massivament" a les eleccions del 23-J i a apostar per partits d'esquerres per evitar un futur govern de dretes a l'Estat.

De cara les eleccions generals, els secretaris generals de CCOO i l'UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han demanat als votants que es mobilitzin a favor dels partits d'esquerres i no "donin per fet" que hi haurà un govern de PP i Vox. Apel·len sobretot a la classe treballadora per evitar un "futur govern de dretes a l'Estat que faci retrocedir en drets". En la mateixa línia, Pacheco ha criticat la proposta d'alguns sectors independentistes de no anar a votar | INFORMA: Àlex Cabrera