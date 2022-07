01:13

El sector de la construcció creixerà un 5,2% el 2022, malgrat l'impacte de l'alta inflació o l'encariment de matèries primeres. Així ho assenyala l'informe Euroconstruct, que també apunta que serà l'impuls d'una obra pública finançada amb fons europeus la que mantindrà el sector en creixement també l'any vinent tot i el context econòmic.

L'any vinent el creixement serà d'un 5,5%, i el 2024, amb un 3 % de creixement, serà any que començarà l'alentiment. L'informe Euroconstruct assenyala que, si bé es reconeix que l'alta inflació i les incerteses econòmiques actuals rebaixen les expectatives d'un sector que acaba de recuperar els nivells prepandèmia, la producció no patirà cap frenada important, segons el director de l'Institut de la Tecnologia de la Construcció.



De fet, les incerteses i riscos actuals, si bé poden endarrerir obres, no les aturaran. Per tant, el creixement es trasllada al 2023, segons Joan Ramón Fontana, de l'Itec. Serà l'obra pública, finançada amb fons europeus, i en menor mesura l'habitatge, els àmbits que impulsin el creixement del sector | Climent Sabater