Govern i oposició demanen a Laura Borràs que dimiteixi com a presidenta del Parlament, a l'espera que es pronunciï la Junta Electoral Central

Cas omís a la petició d'Aurora Madaula, secretaria segona de la Mesa i fidel De Borràs. Junts públicament tanca files, però l'oposició els estreny. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama a Junts que es mogui perquè Borràs s'aparti en una entrevista a EFE.

Més clars han estat el PSC i CUP demanen a Borràs que dimiteixi. Així i tot, els cupaires no comparteixen la proposta del PSC per remoure Borràs, creuen que és un nyap electoralista. La Junta Electoral Central es pronunciarà en els pròxims dies, i tot fa preveure que retirà l'escó a Laura Borràs després de la seva sentència que la condemna per delictes de prevaricació i falsedat documental | INFORMA: Laura Herrero