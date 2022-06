00:33

El conductor es va adormir. Aquesta hauria estat la causa més probable de l'accident a l'N-420, a l'altura de Pradell de la Teixeta, al Priorat

El conductor es va adormir. Aquesta hauria estat la causa més probable de l'accident a l'N-420, a l'altura de Pradell de la Teixeta, al Priorat, on van morir dues persones i una altra va resultar ferida greu, la matinada de diumenge.

És la principal hipòtesi amb què treballen els mossos encarregats de la investigació, que continua oberta. Es basen en el fet que no s'han trobat marques de frenades. També s'ha conegut que els tres joves ocupants del vehicle tornaven d'una festa rave. El turisme es va sortir de la via i es va precipitar per un desnivell. A conseqüència de l'accident van morir dos joves de Sabadell i una noia va resultar ferida greu, que va ser traslladada pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Reus. Inicialment, la noia havia assegurat que hi havia una quarta persona, però després d'hores de recerca amb la càmera tèrmica d'un dron, entre altres efectius, no es va trobar ningú, únicament restes del cotxe sinistrat i altres materials | Pilar Ribas