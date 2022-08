01:24

Actualment, la fabricació d'un vehicle elèctric ja suposa gastar el doble de l'energia i emissions necessaries que per un cotxe tradicional.

Els experts alerten de la necessitat de reduir l'impacte en l'extracció de minerals i en la fabricació i posterior eliminació de les bateries del cotxe elèctric. Des del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Fracisco Vallecillos alerta que s'ha d'intentar evitar que acabi esdevenint tan insostenible com el de combustió.

A diferència del vehicle de combustió tradicional, la petjada de l'elèctric després es recupera durant la vida útil del cotxe. De mitjana, l'impacte total a Europa d'un 100% endollable és la meitat que un de combustió, tot i que depèn molt del país en qüestió i del mix energètic, és a dir, d'on procedeix l'energia i, el quid de la qüestió, si ho fa de fonts renovables.

S'hi ha d'afegir la necessitat per fabricar les bateries d'extreure metalls com el cobalt, magnesi, liti o plom i l'extracció minera té un impacte molt alt i agressiu. A més encara no s'ha resolt com eliminar les bateries sense afectació al medi. L'única solució, apunten els experts, és que aquests materials siguin reciclats.



Mentre tot això no passi, l'únic cotxe que no contamina és el que no existeix | CLIMENT SABATER