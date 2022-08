01:08

Sis alcaldes de la Costa Brava han fet front comú per instar a Endesa a buscar solucions definitives als talls de llum que pateixen a l'estiu.

Sis alcaldes de la Costa Brava han fet front comú per instar a Endesa a buscar solucions definitives als talls de llum que pateixen a l'estiu. Uns municipis que, en aquesta època, arriben a sumar més de 400.000 persones. Endesa considera que la xarxa està ben dimensionada i atribueix els talls a un excés de consum per part d'alguns establiments.



Endesa considera que la xarxa està dimensionada per a les potències que hi ha contractades. Els talls es produeixen perquè segons la companyia, es fonen els fusibles a causa d'una sobrecàrrega per part d'alguns establiments de restauració i hostaleria que consumeixen més del que tenen contractat | Joan Sisquella