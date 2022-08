Un dispositiu semblant a un tampó, nou mètode per detectar el càncer d'endometri

00:56

Els investigadors de l'IDIBELL, l'ICO, i la Universitat d'Innsbruck a Àustria han validat un nou test que es pot realitzar a casa i que podria avançar un any el diagnòstic del càncer d'endometri. Un dels càncers ginecològics més freqüents.

El nou mètode consisteix en un test ràpid i no invasiu que es pot fer tant a la consulta mèdica com a casa, amb un petit dispositiu similar a un tampó. I que és capaç de detectar entre el 90 i el 100 % dels casos de càncer d'endometri, que afecta més de 400.000 dones l'any mundialment. La Dra. Laura Costas ha liderat el projecte.



Seria factible utilitzar aquest mètode per a diagnosticar el càncer d’endometri en poblacions de risc. Especialment en dones postmenopàusiques que tenen sagnat anormal i les dones amb síndrome de Lynch, una afectació genètica hereditària que predisposa a desenvolupar càncer. INFORMA: MARIA HUGUET.