29:54

Demà dimecres si no hi ha cap canvi d'última hora s'aprovarà la llei del català consensuada per fer front als tants per cent en l'ensenyament del castellà a les aules catalanes. El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat finalment la llei del català a l'escola. Els membres del consell consideren que els articles del text no vulneren ni la Constitució ni l'Estatut. És la resposta a la consulta plantejada pel Partit Popular, Ciutadans i VOX... De manera que la llei acordada a quatre Esquerra, Junts, PSC i Comuns sortirà endavant demà al Parlament. Era el que calia esperar amb la llei a la mà, segons el Govern de la Generalitat, però tot i així l'executiu celebra que el text pugui sortir finalment endavant.

Un tràmit que recordem ha endarrerit l'aprovació del text, prevista inicialment fa dues setmanes. Per Una llei que vol donar resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir el 25% de classes en castellà a les aules catalanes. Entre altres aspectes, el text estableix el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua d'ús curricular. De seguida serem al Parlament per conèixer els detalls d'aquest dictamen... Serem també al Palau de la Generalitat per saber la reacció del govern català sobre aquesta qüestió.