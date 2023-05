01:11

Centenars de fans de Coldplay fan cua a les portes de l'Estadi Olímpic per assistir al primer dels 4 concerts dels britànics a Barcelona.

Els britànics aterren avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, única parada a tot l'Estat... on oferiran el primer dels 4 concerts amb totes les entrades exhaurides. Més de 200.000 persones gaudiran avui, demà, dissabte i diumenge del seu "Music of the Spheres World Tour".