01:05

Desenes de persones es manifesten a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per donar suport a les protestes contra la repressió del règim

La concentració de repulsa per la vulneració de drets a l'Iran arriba quan ja s'han executat, si més no que es conegui públicament, quatre persones per participar a l'onada de manifestacions que es va desencadenar per la mort d'una jove iraniana per no portar el vel ven col·locat.

La protesta s'ha fet coincidir amb el tercer aniversari de l'atemptat contra un avió comercial, en què van morir 176 persones a Teheran. | JUANFRA ÁLVAREZ