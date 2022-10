Protegir els animals per igual

01:05

Entitats animalistes es concentren a les seus del Partit Socialista per demanar que retiri l'esmena que exclou els gossos de caça de la Llei de Protecció Animal

Organitzacions animalistes han protestat aquest diumenge davant la seu del Partit Socialista a una vintena de ciutats contra la "infame i "injusta" esmena dels socialistes que exclou els gossos de caça de la futura Llei de Protecció, Drets i Benestar Animal.

Les organitzacions animalistes s'han reunit amb els grups parlamentaris per transmetre'ls la seva petició de no permetre l'esmena del Grup Parlamentari Socialista i lamenten que en aquestes trobades no hagin trobat la comprensió tampoc del segon i tercer grup al Congrés, és a dir, del Partit Popular i Vox.

Des de la presentació de l'esmena, els col·lectius animalistes han denunciat que el PSOE cedeixi a les "pressions de col·lectius contraris" a aquesta llei, cosa que, al seu parer, és "absolutament injust" perquè fa una distinció entre gossos de primera i de segona classe. Creuen que si es tira endavant la llei amb l'esmena socialista inclosa pot ser "fins i tot inconstitucional" que els caçadors no tinguin les mateixes obligacions de les cures que la resta dels ciutadans.

Les entitats protectores avisen que si l'esmena surt endavant iniciaran una vaga de les funcions que tenen encomanades, com ara recollir, córrer amb les despeses veterinàries i donar en adopció els gossos, cosa que en realitat correspon a les administracions. CLARA ONTAÑÓN